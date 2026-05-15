Alluvione tre anni dopo oltre 6mila interventi e 2,5 miliardi per la ricostruzione | Continuare a investire sulla prevenzione
A tre anni dall'alluvione che ha colpito la regione, sono stati completati oltre 6.000 interventi di ricostruzione, con una spesa totale di circa 2,5 miliardi di euro. La fase di emergenza si è conclusa, ma le attività di messa in sicurezza e prevenzione continuano senza interruzioni. La priorità rimane quella di migliorare le strutture e ridurre i rischi futuri, con investimenti costanti nel settore. Le autorità continuano a monitorare e pianificare interventi per rafforzare il territorio.
La fase dell’emergenza si è chiusa, ma il lavoro sulla ricostruzione e sulla messa in sicurezza del territorio continua senza sosta. A tre anni dalle drammatiche alluvioni che nel mese di maggio 2023 colpirono l’Emilia-Romagna in due ondate consecutive – la prima il 2 e il 3, la seconda il 16 e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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