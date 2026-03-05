Sal Da Vinci | Baudo non mi ha mai preso a Sanremo ma l' anno scorso mi telefonò De Martino? Siamo amici

Da giorni, le pagine di musica e spettacolo si concentrano sulla vittoria del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre sì”. Sal Da Vinci ha dichiarato che Baudo non lo ha mai preso a Sanremo, anche se l’anno scorso gli telefonò. Inoltre, ha affermato di essere amico di De Martino.

Da giorni sulle pagine di musica e spettacolo non si parla d'altro: “Per sempre sì”. Questa è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026. Interpretata da Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci. Intervistato dalla rivista “Oggi”, il cantautore campano (ma nato a New York) ha anche raccontato alcuni curiosi aneddoti che lo riguardano. In primis uno che vede coinvolto Pippo Baudo, il celebre e compianto conduttore (ha presentato il Festival per ben 13 volte). “Nel 2009 partecipai a Sanremo, arrivando terzo. Ma fu rocambolesco - dice Sal Da Vinci -. Venni eliminato alla seconda serata, per poi essere ripescato. Alla fine salii sul podio grazie al televoto”. 🔗 Leggi su Today.it

