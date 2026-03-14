Una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione dell’Hpv coinvolge la serie A femminile, che utilizza il calcio come veicolo per promuovere la vaccinazione. Il virus si trasmette attraverso rapporti sessuali, mentre lo sport viene presentato come esempio di buone pratiche di salute. Il calcio diventa così un messaggio diretto alla popolazione, con l’obiettivo di diffondere informazioni e favorire comportamenti responsabili.

Lo sport è sinonimo di benessere e rientra nelle buone pratiche di prevenzione. Ma è anche una metafora di vita. Così come in una partita di calcio il portiere blocca il tiro dell’avversario, la vaccinazione può proteggere dai virus e dalle loro conseguenze. È il messaggio lanciato dalla campagna, approvata dal Ministero della Salute, "Blocca l’HPV con la vaccinazione", che vede la partnership tra la FIGC Serie A Women e MSD Italia. Protagonista, un video con parate mozzafiato come quelle delle giocatrici della Serie A Women, il messaggio "Blocca l’HPV con la vaccinazione", e l’invito informarsi consultando il medico, il centro vaccinale di riferimento, o il sito www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il papiloma virus si trasmette sessualmente La serie A femminile invita alla prevenzione. Il calcio si fa testimonial per la campagna vaccinale contro l’Hpv

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HPV o PAPILLOMAVIRUS #ginecologacalcagni

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