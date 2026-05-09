Tessera Atv alias e tanti eventi contro ogni discriminazione

Il capoluogo scaligero rinnova con forza il proprio impegno civile aderendo alla Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia che si celebrerà il prossimo 17 maggio. Questa ricorrenza assume un valore storico profondo poiché ricorda il medesimo giorno del 1990 quando l’Oms rimosse.🔗 Leggi su Veronasera.it

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