La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna, con tutte le esibizioni già organizzate. La scaletta prevede le performance di vari artisti provenienti da diversi paesi, tra cui anche Sal Da Vinci. La serata vedrà alternarsi sul palco canzoni inedite e rappresentative di ciascuna nazione partecipante. L’evento sarà trasmesso in diretta e ripercorrerà le fasi finali di questa competizione musicale internazionale.

Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 tramesso dalla dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Chi sarà il vincitore della 70esima edizione del concorso canoro? A rappresentare l’Italia c’è Sal Da Vinci con “Per sempre si”. Eurovision Song Contest 2026 finale, quando e dove vederla in tv. Sabato 16 maggio 2026 dalle ore 21.00 in prima serata su Rai1 va in onda la finale dell’ Eurovision 2026, il concorso canoro condotto quest’anno da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski dalla Wiener Stadthalle di Vienna. A commentare per l’Italia l’inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Dopo le due semifinali del 12 e 14 maggio 2026 è arrivato il momento di scoprire il nome del vincitore della 70esima edizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La scaletta e le canzoni della finale dell’Eurovision Song Contest 2026: quando canta Sal Da Vinci?

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Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci svetta in classifica

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