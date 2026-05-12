Stasera si svolge la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 nella Wiener Stadthalle di Vienna. La serata vedrà esibirsi diversi artisti provenienti da vari paesi, con una scaletta che include anche l’artista italiano Sal Da Vinci. La semifinale è l’evento che apre ufficialmente la fase finale del concorso, trasmesso in diretta su vari canali internazionali. La serata prevede numerosi momenti di performance musicale e presentazioni.

Ci siamo: tutto pronto per il prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026, il concorso canoro al via stasera dalla Wiener Stadthalle di Vienna. In scaletta anche Sal Da Vinci, finalista per l’Italia, con la sua “Per sempre si”. Eurovision Song Contest 2026 dove vederlo? Date e programma. Stasera, martedì 12 maggio 2026, dalle ore 21.00 va in onda la prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026 in prima serata su Rai2. La 70esima edizione del concorso canoro è trasmessa dalla Wiener Stadthalle di Vienna con la conduzione affidata a Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. A commentare per l’Italia l’inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Eurovision Song Contest 2026, scaletta prima semifinale 12 maggio: quando canta Sal Da Vinci?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Eurovision Song Contest 2026, quando canta Sal Da Vinci: la scaletta con l'ordine di uscita e i favoritiTutto pronto per l’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna.

Eurovision Song Contest 2026, la prima Semifinale: la scaletta, i cantanti in gara e arriva Sal Da Vinci con “Per sempre sì” ma (per ora) è fuori concorsoSi alza il sipario sulla Wiener Stadthalle di Vienna per la prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda stasera martedì 12 maggio...

Argomenti più discussi: Eurovision Song Contest 2026; Eurovision Song Contest, migliaia i fan a Vienna per la cerimonia di apertura; Eurovision Song Contest 2026, tutto quello che c'è da sapere da Sal Da Vinci alle polemiche e i boicottaggi; Eurovision Song Contest 2026 comincia domani: date, dove vederlo, quando canta Sal Da Vinci, la guida completa.

Per il 33% degli italiani anche il nostro Paese dovrebbe boicottare l’Eurovision Song Contest 2026 in protesta contro la partecipazione di Israele e il dato sale al 53% tra gli elettori del campo largo. x.com

Eurovision 2026: Blog dal vivo megathread per i Big 4 e il paese ospitante - reddit.com reddit

Eurovision Song Contest 2026, scaletta prima semifinale 12 maggio: quando canta Sal Da Vinci?Al via l'Eurovision Song Contest 2026 con la prima semifinale di martedì 12 maggio: in scaletta anche Sal Da Vinci finalista per l'Italia! superguidatv.it