La sagacia di puntare su Xia Brookside
Negli ultimi tempi, si assiste a un rinnovato interesse nei confronti di Xia Brookside, che sembra seguire un percorso simile a quello di Lei Ying Lee, attuale campionessa due volte nel roster TNA. Mentre Lee ha mostrato un’evoluzione nel suo stile e nella sua presenza in arena, anche Brookside sta guadagnando attenzione nel panorama del wrestling, con apparizioni e match che attirano l’interesse degli appassionati. La sua crescita sembra confermare una strategia che punta sulla valorizzazione di talenti emergenti.
Se da un lato abbiamo assistito all’evoluzione di Lei Ying Lee, attuale due volte TNA Knockouts World Champion, oggi sembra che il processo si stia ripetendo con Xia Brookside. Non era semplice venire fuori da un loop negativo per la categoria femminile specie se nel mezzo, con problematiche in ed extra ring, vi è anche l’addio dalla compagnia di “Doomsday” Dani Luna. Da un atleta britannica ad un altra e di fatti Xia ha ora le redini del gioco. La lottatrice di seconda generazione ha già mostrato cose interessanti in questi 2 anni di permanenza, ma non è mai riuscita a spiccare davvero. Vuoi per dominio altrui – Jordynne Grace – vuoi anche per il cambio continuo di idee influenzate dalla collaborazione con la WWE sponda NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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