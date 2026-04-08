Con l’arrivo della primavera, molte persone si dedicano a rinnovare la pelle attraverso l’esfoliazione. Questa pratica aiuta a rimuovere le cellule morte che si sono accumulate durante i mesi più freddi. Sul mercato sono disponibili diversi prodotti e ingredienti specifici per questo trattamento, ognuno con caratteristiche diverse. La scelta degli ingredienti giusti può influenzare l’efficacia e la sicurezza del processo di esfoliazione.

P rimavera, tempo di esfoliazione epidermica. Questa è la stagione che porta con sé l’esigenza di un rinnovamento profondo della pelle, eliminando le cellule morte che si sono naturalmente accumulate durante l’inverno. Solitamente, l’ingrediente più discusso per il viso – viste le sua capacità stimolanti e anti age, più che esfolianti vere e proprie – è il retinolo. Ma esistono anche delle alternative altrettanto valide più adatte per le pelli sensibili, a partire da alcuni acidi delicati. Peeling al fenolo: che cos’è e come funziona l’esfoliante “estremo” per la pelle X Leggi anche › Il retinolo non è un esfoliante. E va utilizzato diversamente Esfoliazione della pelle, perché è necessaria?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Primavera, tempo di rinnovare la pelle con l'esfoliazione. Ma su quali ingredienti è meglio puntare?

La primavera sta arrivando e la pelle cambia: per cancellare il grigiore dell'inverno, ecco come procedere, dall'esfoliazione all'idratazioneLa primavera è in arrivo e il corpo, insieme alla pelle, si sta adattando al cambiamento stagionale.

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