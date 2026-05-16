La ’Rossa’ oltre Bisceglie Tre nuove stazioni per unire la periferia al cuore della città

Il prolungamento della Linea M1, conosciuta come la Rossa, si estende oltre Bisceglie, aggiungendo tre nuove stazioni alla rete metropolitana di Milano. Questa estensione mira a collegare meglio le aree periferiche con il centro cittadino, offrendo un collegamento più diretto e capillare. L’intervento coinvolge diverse zone della zona ovest della città e rappresenta un passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale. La realizzazione delle nuove stazioni è in corso, con l’obiettivo di migliorare la mobilità di residenti e pendolari.

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