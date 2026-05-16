La ’Rossa’ oltre Bisceglie Tre nuove stazioni per unire la periferia al cuore della città
Il prolungamento della Linea M1, conosciuta come la Rossa, si estende oltre Bisceglie, aggiungendo tre nuove stazioni alla rete metropolitana di Milano. Questa estensione mira a collegare meglio le aree periferiche con il centro cittadino, offrendo un collegamento più diretto e capillare. L’intervento coinvolge diverse zone della zona ovest della città e rappresenta un passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale. La realizzazione delle nuove stazioni è in corso, con l’obiettivo di migliorare la mobilità di residenti e pendolari.
Il prolungamento della Linea M1 (Rossa) rappresenta una delle opere infrastrutturali più attese per il quadrante occidentale di Milano, un intervento che promette di trasformare radicalmente la connessione tra la metropoli e il suo hinterland. Partendo dall’attuale capolinea di Bisceglie, il tracciato si estenderà per 3,3 chilometri, interamente interrati, per portare il servizio metropolitano in quartieri storicamente isolati dal trasporto rapido su ferro. Il cuore dell’opera risiede nella creazione di tre nuove stazioni strategiche: Parri, Baggio e Olmi. Il tracciato si svilupperà verso ovest, costeggiando i quartieri Valsesia e Mengoni e lambendo il Comune di Cesano Boscone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La rossa conquista Baggio: parte il cantiere della M1 verso ovest
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