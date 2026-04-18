Gardaland ha annunciato l’arrivo della stagione 2026, con una serie di eventi dedicati al K-Pop e a Minecraft. La nuova programmazione prevede iniziative rivolte a un pubblico giovane, puntando su tematiche di tendenza nel settore dell’intrattenimento e del turismo esperienziale. La stagione si svilupperà attraverso diverse manifestazioni e iniziative, con l’obiettivo di attirare visitatori interessati a queste aree di intrattenimento.

Gardaland lancia la stagione 2026 all’insegna dei trend del turismo, con un calendario di eventi che colgono le tendenze evidenziate anche nel report Future Travel Behaviours 2026: desiderio di relax (58%), condivisione di esperienze con familiari e amici (45%), momenti di divertimento (37%), scoperta del territorio ed enogastronomia (64%) sono le leve centrali nelle scelte di viaggio. In linea con queste dinamiche, Gardaland Resort si conferma una destinazione capace di rispondere in modo concreto alle nuove abitudini dei viaggiatori italiani ed europei grazie a soluzioni di soggiorno orientate a comfort e benessere e a un’offerta di intrattenimento pensata per assicurare divertimento e creare ricordi condivisi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gardaland punta su K-Pop e Minecraft: la stagione 2026 si accende tra eventi e turismo esperienziale

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