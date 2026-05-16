La rivoluzione di piazza Marini svuoterà il centro

Una decisione presa in piazza Marini sta facendo discutere tra commercianti e residenti. Secondo alcuni, questa scelta potrebbe portare a un calo di visitatori nel cuore della città, con conseguenze negative per le attività commerciali locali. Le voci critiche sostengono che le modifiche apportate potrebbero contribuire a svuotare il centro storico, rendendo difficile mantenere vivo il commercio e l’afflusso di clienti. La questione ha sollevato molte reazioni tra chi vive e lavora in quella zona.

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