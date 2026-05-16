La rivoluzione di piazza Marini svuoterà il centro
Una decisione presa in piazza Marini sta facendo discutere tra commercianti e residenti. Secondo alcuni, questa scelta potrebbe portare a un calo di visitatori nel cuore della città, con conseguenze negative per le attività commerciali locali. Le voci critiche sostengono che le modifiche apportate potrebbero contribuire a svuotare il centro storico, rendendo difficile mantenere vivo il commercio e l’afflusso di clienti. La questione ha sollevato molte reazioni tra chi vive e lavora in quella zona.
"Una scelta dannosa per il commercio e utile solo ad allontanare i potenziali clienti dal centro storico". Confesercenti boccia così la nuova viabilità nell’area di piazza Marini. Il caso nasce dall’atto di indirizzo della giunta di Santarcangelo per rivedere traffico, sosta e percorsi ciclopedonali tra la piazza, via Andrea Costa e via Daniele Felici. Il nodo è via Andrea Costa. Chi arriva dalla zona dell’ex fornace non potrà più proseguire verso piazza Marini, ma dovrà svoltare in via Montevecchi. Per il Comune "si tratta di una sperimentazione per alleggerire il traffico, aumentare la sicurezza e preparare la futura pedonalizzazione". Con la rassicurazione: "I parcheggi, in questa fase, non saranno ridotti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Amplieremo la fruibilità dello spazio pubblico ai pedoni senza alcuna riduzione del numero di stalli di sosta, la vice sindaca Mussoni #SantarcangelodiRomagna #Attualita x.com
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