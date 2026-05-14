Viabilità svolta in centro storico a Santarcangelo | parte il piano per modificare piazza Marini
Giovedì 14 maggio, la giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il Documento unico di progettazione, dando il via a una sperimentazione sulla viabilità nel centro storico. Con questa decisione, è stato incaricato Anthea di rivedere il sistema di circolazione, le aree di sosta e le zone ciclopedonali tra piazza Marini e le zone limitrofe. L’obiettivo è modificare l’attuale disposizione per migliorare la fruibilità dell’area e adattarla alle nuove esigenze di traffico e mobilità.
Con l’approvazione del Documento unico di progettazione, l’atto di indirizzo per attivare la sperimentazione, giovedì, 14 maggio, la giunta comunale di Santarcangelo ha dato mandato ad Anthea di rivedere il sistema di viabilità, sosta e zone ciclopedonali nell’area compresa tra piazza Marini e le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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