Viabilità svolta in centro storico a Santarcangelo | parte il piano per modificare piazza Marini

Giovedì 14 maggio, la giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il Documento unico di progettazione, dando il via a una sperimentazione sulla viabilità nel centro storico. Con questa decisione, è stato incaricato Anthea di rivedere il sistema di circolazione, le aree di sosta e le zone ciclopedonali tra piazza Marini e le zone limitrofe. L’obiettivo è modificare l’attuale disposizione per migliorare la fruibilità dell’area e adattarla alle nuove esigenze di traffico e mobilità.

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