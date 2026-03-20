Una famiglia di Colleferro in vacanza ad Abu Dhabi era al mare mentre scoppiava la guerra Il racconto di un incubo che risuona ancora…

Una famiglia di Colleferro si trovava in vacanza ad Abu Dhabi mentre nel Golfo di Hormuz scoppiava un conflitto armato. La famiglia era al mare quando sono iniziati gli scontri e le tensioni si sono intensificate nella regione. Il racconto di questa esperienza, ancora vivido nella memoria, descrive un momento di incredulità e paura durante un periodo di crisi.

È rientrata da una settimana da Abu Dhabi con la sua famiglia composta da quattro persone, lei, il marito e due figli. E una settimana è stato il tempo necessario per riprendersi e predisporsi a incontrarci e a raccontarci la sua storia. Gli Emirati Arabi sono una confederazione di 7 piccoli stati che da oltre 50 anni si sono trasformati da “Stati della Tregua” in un unico stato sovrano, gli Emirati Arabi appunto, nei quali vivono circa 30mila italiani. Dopo una serie di scambi di telefonate, finalmente incontro di persona la signora X. Appena mi vede mi abbraccia forte, la prima cosa che mi dice è «Grazie!». È contenta di rilasciare l’ “intervista”. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Una famiglia di Colleferro in vacanza ad Abu Dhabi era al mare mentre scoppiava la guerra. Il racconto di un incubo che risuona ancora… Articoli correlati Guerra del Golfo, il racconto di un genovese ad Abu Dhabi: "Vedo i droni alla finestra, ma la vita scorre tranquilla"L’ingegnere Tommaso Prosperi racconta esplosioni in lontananza e droni intercettati, ma anche spiagge affollate, negozi aperti e iftar regolari: "La... Donbass come linea rossa: ad Abu Dhabi il negoziato che può fermare la guerraColloqui Usa-Russia-Ucraina negli Emirati: Kiev chiede segnali di pace, Mosca insiste sul ritiro dal Donbass mentre la guerra continua E’ attorno...