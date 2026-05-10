Coppa Tamburini Lambertenghi-Cabrini dominano la regata Snipe di Rimini
Si è conclusa a Rimini la 58esima edizione della Coppa Tamburini, una regata nazionale della Classe Snipe. L’evento, organizzato dal Club Nautico Rimini con il supporto dello Yacht Club Cortina d’Ampezzo e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e della Classe Snipe Italia, si è svolto nelle acque della città. I concorrenti Lambertenghi e Cabrini hanno concluso la regata in prima posizione.
Si è conclusa nelle acque di Rimini la 58esima Coppa Tamburini, Regata Nazionale Coppa Duca di Genova della Classe Snipe, organizzata dal Club Nautico Rimini in collaborazione con lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e con la Classe Snipe Italia. La.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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