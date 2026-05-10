Coppa Tamburini Lambertenghi-Cabrini dominano la regata Snipe di Rimini

Si è conclusa a Rimini la 58esima edizione della Coppa Tamburini, una regata nazionale della Classe Snipe. L’evento, organizzato dal Club Nautico Rimini con il supporto dello Yacht Club Cortina d’Ampezzo e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e della Classe Snipe Italia, si è svolto nelle acque della città. I concorrenti Lambertenghi e Cabrini hanno concluso la regata in prima posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui