Docenti di religione e contratti a termine | il Tribunale di Bologna condanna il Ministero a 24 mensilità di risarcimento
Il Tribunale di Bologna ha stabilito una condanna nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in relazione a un insegnante di religione cattolica. La decisione riguarda l'illegittima ripetizione di contratti a tempo determinato, portando a un risarcimento di 24 mensilità. La sentenza si basa su una controversia legale riguardante i contratti a termine degli insegnanti di religione.
Il Tribunale ordinario di Bologna, sezione lavoro, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato nei confronti di un insegnante di religione cattolica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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