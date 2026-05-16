La Procura contesta ad Atif l’aggravante dei futili motivi
Il processo in Corte d’Assise è programmato per il 13 luglio. La Procura ha contestato all’imputato l’aggravante dei motivi futili. La vicenda riguarda un procedimento penale avviato a seguito di un’accusa formale presentata dal pubblico ministero. L’imputato si trova ora di fronte a un procedimento giudiziario che si svolgerà davanti alla corte competente. La data di inizio del processo è stata comunicata ufficialmente e si aspetta la discussione delle parti coinvolte.
Il processo in Corte d’Assise inizierà il prossimo 13 luglio. L’accusa mossa dal sostituto procuratore Giacomo Gustavino nei confronti del giovane marocchino Zouhair Atif (nella foto) è netta, delineata dal quadro probatorio raccolto in questi quattro mesi di accertamenti: omicidio volontario aggravato da motivi abbietti e futili. La Procura, come si evince dal decreto di giudizio immediato, non ha contestato al 19enne marocchino l’aggravante della premeditazione, ma quella dell’avere agito per motivi abietti o futili. Un capo d’accusa che, potenzialmente, potrebbe sfociare in una sentenza di ergastolo per il 19enne marocchino, tuttora ristretto nel penitenziario spezzino di Villa Andreino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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