La Procura contesta ad Atif l’aggravante dei futili motivi

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo in Corte d’Assise è programmato per il 13 luglio. La Procura ha contestato all’imputato l’aggravante dei motivi futili. La vicenda riguarda un procedimento penale avviato a seguito di un’accusa formale presentata dal pubblico ministero. L’imputato si trova ora di fronte a un procedimento giudiziario che si svolgerà davanti alla corte competente. La data di inizio del processo è stata comunicata ufficialmente e si aspetta la discussione delle parti coinvolte.

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Il processo in Corte d’Assise inizierà il prossimo 13 luglio. L’accusa mossa dal sostituto procuratore Giacomo Gustavino nei confronti del giovane marocchino Zouhair Atif (nella foto) è netta, delineata dal quadro probatorio raccolto in questi quattro mesi di accertamenti: omicidio volontario aggravato da motivi abbietti e futili. La Procura, come si evince dal decreto di giudizio immediato, non ha contestato al 19enne marocchino l’aggravante della premeditazione, ma quella dell’avere agito per motivi abietti o futili. Un capo d’accusa che, potenzialmente, potrebbe sfociare in una sentenza di ergastolo per il 19enne marocchino, tuttora ristretto nel penitenziario spezzino di Villa Andreino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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