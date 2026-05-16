La Procura contesta ad Atif l’aggravante dei futili motivi

Il processo in Corte d’Assise è programmato per il 13 luglio. La Procura ha contestato all’imputato l’aggravante dei motivi futili. La vicenda riguarda un procedimento penale avviato a seguito di un’accusa formale presentata dal pubblico ministero. L’imputato si trova ora di fronte a un procedimento giudiziario che si svolgerà davanti alla corte competente. La data di inizio del processo è stata comunicata ufficialmente e si aspetta la discussione delle parti coinvolte.

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