La Corte d’Assise di Padova ha condannato all’ergastolo Giacomo Friso, 35 anni, per aver ucciso il vicino e amico d’infanzia con quattro coltellate il 27 aprile 2024 a Villafranca Padovana. Durante il processo, è stato accertato che Friso ha anche scattato un selfie dopo aver commesso il delitto, con l’aggravante dei futili motivi. La sentenza è definitiva.

Ergastolo. È questa la pena inflitta a Giacomo Friso, 35 anni, per l’omicidio del vicino di casa e amico d’infanzia Michael Boschetto, ucciso con quattro coltellate il 27 aprile 2024 a Villafranca Padovana. La decisione è arrivata al termine del processo di primo grado davanti alla Corte d’Assise di Padova, che ha accolto la richiesta della Procura riconoscendo l’aggravante dei futili motivi. Una circostanza che, da sola, è valsa la pena massima, nonostante l’esclusione della premeditazione. Friso dovrà inoltre risarcire il padre della vittima – costituitosi parte civile – con una provvisionale di 242mila euro. Secondo la ricostruzione del pm Benedetto Roberti, l’omicidio sarebbe maturato al culmine di una violentissima lite tra i due, esplosa nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ergastolo per Giacomo Friso: uccise l’amico con 4 coltellate e scatto selfie, c’è l’aggravante dei futili motivi

Omicidio Boschetto, ergastolo per Giacomo Friso: uccise l’amico d’infanzia e si scattò un selfieÈ stato condannato all’ergastolo Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso l’amico d’infanzia e vicino di casa, Michael Boschetto all’alba del...

Giacomo Friso condannato all'ergastolo: uccise il vicino di casa Michael Boschetto e si scattò un selfieVILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - Condannato all'ergastolo: questa la pena a cui è stato condannato, in primo grado Giacomo Friso per l'omicidio di...

Una selezione di notizie su Giacomo Friso.

Temi più discussi: Uccise il vicino di casa con una coltellata: ergastolo per Giacomo Friso; 'Uccise il vicino e si scattò un selfie', condannato all'ergastolo; Meteo, arriva la primavera (in anticipo): 20 gradi a Firenze, Roma e Napoli, nebbia al Nord; VIDEO | Dopo i carburanti, il gas: la guerra lo fa aumentare del 40%. Stangata per le bollette.

Omicidio a Villa Estense: ergastolo per Giacomo FrisoÈ stato condannato all’ergastolo Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l’amico d’infanzia e vicino di casa Michael Boschetto ... thesocialpost.it

Giacomo Friso condannato all'ergastolo: ha ucciso l'amico di infanzia a coltellate e poi si è scattato un selfieLa notte del 27 aprile 2024 il 35enne avrebbe raggiunto l'abitazione di Michael Boschetto a Villafranca Padovana. Sarebbe scoppiata una lite poi degenerata in omicidio ... today.it

È STATO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO GIACOMO FRISO, IL 35ENNE CHE NEL 2024 UCCISE MICHAEL BOSCHETTO... x.com

È stato condannato all'ergastolo Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile 2024 a Villa Padovana. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Padova al termine del process facebook