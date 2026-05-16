A Perugia prende il via la sfida di playoff di Primavera 2 per la squadra ospite, con la partita che si svolge alle 15 al centro sportivo. Questa gara rappresenta l’unica sfida della fase e vede la formazione in un momento di fiducia dopo le recenti prestazioni. La squadra si presenta con un atteggiamento determinato, pronta a affrontare l’avversario in un match che può decidere il proseguimento della competizione. La partita è valida per la qualificazione ai turni successivi del torneo.

Inizia da Perugia il cammino della Reggiana nei playoff di Primavera 2. Alle 15, al centro sportivo "Paolo Rossi", va in scena la gara secca valida per i quarti di finale contro i padroni di casa: la squadra granata arriva a questo appuntamento cruciale con il morale alto, frutto di una solida rincorsa nella seconda parte di campionato. Decisiva è stata la vittoria di sabato scorso contro il Vicenza all’ultimo turno di regular season, un successo che ha permesso alla Reggiana di scavalcare le dirette concorrenti e agganciare il quinto posto definitivo a quota 46 punti. Un traguardo meritato, che ora spalanca le porte della fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Primavera a Perugia. Gara unica, squadra in fiducia

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