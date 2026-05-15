Esseti Terni trionfa | batte Perugia e conquista la Serie C Unica

Nella partita tra Esseti Terni e Perugia, l'Esseti Terni ha ottenuto la vittoria che le permette di accedere alla Serie C Unica. Nel secondo tempo, i protagonisti principali sono stati i giocatori che hanno segnato i gol decisivi e hanno mantenuto il controllo del campo. La squadra ha affrontato con disciplina e organizzazione la pressione esercitata dagli avversari durante la ripresa, riuscendo a gestire il ritmo e a mantenere il vantaggio fino al termine dell'incontro.

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? Punti chiave Chi sono stati i protagonisti decisivi nel secondo tempo?. Come ha fatto la squadra a gestire la pressione di Perugia?. Quale primato storico della città è stato finalmente infranto?. Chi affronterà Terni per conquistare l'accesso alla Serie B?.? In Breve Ranitovic segna 18 punti, Marra 17 e Donkor 11 nel match al PalaDiVittorio.. Traguardo storico che richiama i successi della Leo Basket degli anni '60.. Prossima sfida per la promozione in Serie B il 24 maggio contro Mesagne o Nardò.. Percorso vincente dopo i playoff superati contro Foligno con 2-1 e Gubbio con 2-0.. La Esseti Basket Terni conquista il titolo della Serie C Unica battendo la Svila Perugia per 80-74 in una sfida decisiva che ha trasformato il PalaDiVittorio in un tempio del basket cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esseti Terni trionfa: batte Perugia e conquista la Serie C Unica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video HIGHLIGHTS SERIE C UNICA BASKET GIRONE M 2025-2026 - PERUGIA BASKET vs. BASKET TERNI Sullo stesso argomento Festa grande per la Esseti Basket Terni: sconfigge la Svila Perugia e vince il campionato di Serie C UnicaGrande soddisfazione e primo obiettivo raggiunto per la Esseti Basket Terni che vince il campionato di Serie C Unica. La Esseti Basket Terni sconfigge Foligno e vola in semifinale Play OffLa Esseti Basket Terni sconfigge Foligno in un match equilibrato e conquista la semifinale dei playoff di Serie C Unica. Basket, colpaccio di Terni a Perugia. Bassetti trascina l’Esseti in gara uno di finaledi Carlo Forciniti Terni espugna il PalaPellini. Ancora una volta. Come in stagione regolare. Ma questa volta, il blitz della squadra di Cilio a spese della Svila Perugia Basket ha tutt’altro sapore. umbria24.it Basket, tripudio Terni: la Esseti si ripete con Perugia e vince la C Unicadi Ca. For. In una fase in cui la Ternana vive una delle fasi più complesse della sua storia, la città di San Valentino si toglie comunque una grande soddisfazione. Nel basket. Perché l’Esseti vince i ... umbria24.it