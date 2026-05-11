Durante i playoff di pallacanestro, un dirigente ha dichiarato che la sua soluzione è formare una squadra unitaria. Tra le partite in corso e le strategie in discussione, le dichiarazioni si inseriscono nel clima di competizione e attenzione che caratterizza questa fase della stagione. Le parole sono state pronunciate in un momento di grande attività sul campo, mentre si continua a seguire l’andamento delle sfide.

Fra un canestro e l’altro, con i playoff entrati ormai nel vivo, gli spunti di pallacanestro non mancano anche fuori dal campo. Uno di questi è stato rispolverato ieri un po’ a sorpresa nientemeno che dal sindaco di Montecatini Terme Claudio Del Rosso, che augurando le migliori fortune a Fabo Herons e La T Tecnica Gema per la fase decisiva del campionato non ha mancato di ricordare il proprio appoggio incondizionato alla creazione di un’unica realtà cestistica cittadina. "Un ringraziamento a chi si impegna ogni giorno per il basket cittadino – ha esordito Del Rosso –. Come già detto e ridetto, continuo a pensare, sperare e lavorare per una squadra unica, perché questo è nella nostra natura e nella nostra storia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’intervento. Del Rosso conferma: "Una squadra unica è la mia soluzione»

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