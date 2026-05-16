Jo Squillo ha raccontato di aver trascorso tre giorni senza parlare dopo il suo primo momento da mamma, e di litigare fino a cinque volte al giorno con la sua bambina. Ha spiegato di non conoscere le coccole prima di incontrarla e di averle imparate insieme, la sera, nel letto. In un’altra dichiarazione, ha affermato che sarebbe stato possibile costruire una relazione più aperta e meno stereotipata, sottolineando che l’amore supera i legami genetici.

“Potevamo mettere le basi per una relazione che andasse oltre gli stereotipi, perché l’amore va ben oltre la genetica”. È con questa dichiarazione netta che Jo Squillo definisce il nucleo del suo rapporto con Michelle Masull o. Seconde classificate nell’ultima edizione di Pechino Express, le due donne hanno ripercorso in un’intervista a Vanity Fair la genesi e l’evoluzione del loro legame, sfidando le convenzioni per raccontare la storia di una famiglia “elettiva” nata non dal sangue, ma da una scelta reciproca. L’incontro a “Detto Fatto” e la rinascita condivisa. Tutto ha inizio nel 2018 negli studi del programma televisivo Detto Fatto. Jo Squillo cura una rubrica, mentre Michelle Masullo è una giovanissima modella diciassettenne che fa la pendolare dal Friuli a Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La prima volta che mi chiamò mamma non le parlai per tre giorni. Litighiamo cinque volte al giorno, non sapevo cosa fossero le coccole: le ho imparate con lei la sera, nel lettone”: così Jo Squillo

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