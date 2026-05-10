Grazie mamma perché a volte non riusciamo a dirlo | Dimentichiamo che anche per lei è la prima volta

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, la Festa della mamma rappresenta un momento in cui si celebrano le figure materne attraverso regali, fiori e fotografie. È un'occasione per riconoscere il ruolo fondamentale di una persona che spesso riceve attenzioni e riconoscimenti, anche se a volte non viene detto a parole. Questa giornata serve anche a ricordare che per molte madri, ogni esperienza può essere nuova e diversa rispetto alle precedenti.

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Ogni anno la Festa della mamma si trasforma nell'occasione perfetta per celebrare una delle figure più importanti della nostra vita: regali, fiori, foto. Eppure, troppo spesso non riusciamo a esprimere gratitudine per queste donne che hanno dato tutto. Fanpage.it ne ha parlato con la psicologa Paola Mosini, che ha spiegato quali dinamiche si nascondono dietro questo rapporto primordiale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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