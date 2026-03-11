Sesena | dal sindacato alla poesia 51 anni di vita in versi

A Reggio Emilia, Cristian Sesena, segretario provinciale della Cgil, ha pubblicato una raccolta di poesie che celebra i suoi 51 anni di vita. La città sta vivendo un momento di attenzione culturale intorno a questa opera, che ha suscitato interesse tra i residenti e gli appassionati di letteratura. La pubblicazione ha portato alla ribalta il legame tra il suo impegno sindacale e la passione per la poesia.

Reggio Emilia vive un momento di profonda riflessione culturale grazie all'opera poetica appena pubblicata da Cristian Sesena, segretario provinciale della Cgil. La raccolta intitolata Malinconie dopo l'amore esplora la realtà emiliana attraverso versi che mescolano memoria personale e impegno sociale. L'autore, una figura pubblica nota per il suo ruolo sindacale, ha scelto di aprire le sue camere separate, spazi mentali dove la scrittura diventa un rifugio personale lontano dall'ufficio di via Roma numero 53. Questo nuovo lavoro non è solo un esercizio letterario, ma un tentativo di catturare la complessità dell'esistenza umana, dalla vita ordinaria alla morte, passando per l'amore e le radici territoriali.