Lunedì 20 aprile, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà Roberto Vecchioni in occasione di una tappa del suo tour intitolato

Il prossimo lunedì 20 aprile, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà Roberto Vecchioni per una tappa del tour intitolato Tra il silenzio e il tuono. L’evento, curato da Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti per Ventidieci, vede il cantautore milanese impegnato in uno spettacolo che fonde la dimensione musicale a quella letteraria, partendo dai temi dell’ultimo disco L’Infinito per poi ripercorrere i classici della sua carriera. L’intreccio tra musica e parola nella proposta artistica. Il percorso scenico preparato dalla DM Produzioni non è un semplice concerto, ma una narrazione strutturata su due momenti distinti. La prima parte della serata si concentrerà sui brani contenuti nell’album del 2018, L’Infinito, dove i personaggi che hanno affrontato il destino, lottato contro il male o cercato l’amore diventeranno il fulcro della performance. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vecchioni a Bergamo: tra musica e poesia nel tour dell’anima

Al Sancarluccio in scena “…e arriva Lei! - Gocce d’anima tra musica e poesia”Nel piccolo scrigno scenico del Nuovo Teatro Sancarluccio, tra le vie eleganti di San Pasquale a Chiaia, da venerdì 13 a domenica 15 marzo prende...

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Si parla di: Roberto Vecchioni alla ChorusLife Arena con Tra il silenzio e il tuono tour.

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