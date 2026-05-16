La pedina la sperona e le lancia la borsa in faccia davanti alle figlie piccole

Una donna di Brescia ha vissuto una mattinata di paura mentre era in auto con le sue due figlie piccole. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha speronato l’auto, le ha lanciato la borsa in faccia e le ha impedito di proseguire. La donna riferisce di aver subito le persecuzioni dell’ex compagno da diversi mesi, e in questa occasione si è verificato un episodio violento che ha coinvolto anche le sue figlie. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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