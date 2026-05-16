La pedina la sperona e le lancia la borsa in faccia davanti alle figlie piccole
Una donna di Brescia ha vissuto una mattinata di paura mentre era in auto con le sue due figlie piccole. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha speronato l’auto, le ha lanciato la borsa in faccia e le ha impedito di proseguire. La donna riferisce di aver subito le persecuzioni dell’ex compagno da diversi mesi, e in questa occasione si è verificato un episodio violento che ha coinvolto anche le sue figlie. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Una mattinata di terrore, con le figlie piccole in auto, per una donna che da mesi subiva a Brescia le persecuzioni dell'ex compagno. L'uomo – un cittadino straniero regolare, ma con diversi precedenti penali – è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di atti persecutori e lesioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Con un coltello in auto cerca di raggiungere la ex e le figlie alla stazione: bloccato, sperona l'auto della poliziaE' stato arrestato per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.