La partita a mezzogiorno Sveglia esercizi e pranzo Pastasciutta anche alle 9 L’anomalia brunch match

Oggi, la partita si svolge alle 12:30, costringendo la squadra a una routine mattutina insolita. I giocatori si sono svegliati presto e hanno svolto esercizi prima di pranzare, con un pastasciutta consumata già alle nove del mattino. È un appuntamento che si distingue dal solito, considerando gli orari abituali delle partite di calcio, e richiede un adattamento alle abitudini quotidiane, con la squadra che si prepara a scendere in campo in un orario insolito per una domenica.

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