La partita a mezzogiorno Sveglia esercizi e pranzo Pastasciutta anche alle 9 L’anomalia brunch match
Oggi, la partita si svolge alle 12:30, costringendo la squadra a una routine mattutina insolita. I giocatori si sono svegliati presto e hanno svolto esercizi prima di pranzare, con un pastasciutta consumata già alle nove del mattino. È un appuntamento che si distingue dal solito, considerando gli orari abituali delle partite di calcio, e richiede un adattamento alle abitudini quotidiane, con la squadra che si prepara a scendere in campo in un orario insolito per una domenica.
La sveglia, stavolta, suonerà presto. Altro che notti europee o posticipi da prime time: per una domenica, la Fiorentina dovrà vestirsi da "squadra del mattino" e prepararsi a scendere in campo quando molti tifosi saranno ancora davanti al primo caffè. La sfida contro la Juventus, fissata all’insolito orario delle 12, costringerà infatti i viola a una marcia d’avvicinamento diversa dal solito. Non è un record per la Serie A - il primato resta quel Roma-Verona del 13 ottobre 1957 giocato alle 10:30 all’Olimpico - ma resta comunque un orario atipico, specie per una gara tanto attesa e il cui programma definitivo è stato comunicato solo giovedì alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sveglia, colazione, pranzo, richiamo atletico: come si prepara una partita alle 12
Scott Schuman, The Sartorialist: "Sveglia alle 6, tre caffè e palestra. E ho fatto anche wrestling"La sua vita cambia radicalmente quando, stanco di lavorare in ufficio (settore marketing per diverse case di moda), decide seguire la sua passione,...
Nuova puntata di Antifutbol!!! Due sconfitte nelle ultime tre disputate in casa, 5 punti in cinque partite, un finale di campionato mediocre che risveglia tutti gli incubi del girone d’andata. E che pone Antonio Conte al centro della tempesta. Ha cominciato lui, riven facebook
Il trading a tempo pieno non è lo stile di vita che la gente pensa sia reddit
Roma-Lazio alle 12 domenica: ok della Prefettura, l’Olimpico si prepara al derby di mezzogiornoRoma-Lazio domenica 17 maggio alle 12: accordo in Prefettura, derby all’Olimpico e piano per gestire tifosi e tennis al Foro Italico ... romait.it
Sveglia, colazione, pranzo, richiamo atletico: come si prepara una partita alle 12Cristian Cassioli, preparatore atletico, spiega passo dopo passo come affrontare una gara mattutina ... msn.com