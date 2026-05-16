La partita a mezzogiorno Sveglia esercizi e pranzo Pastasciutta anche alle 9 L’anomalia brunch match

Da sport.quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, la partita si svolge alle 12:30, costringendo la squadra a una routine mattutina insolita. I giocatori si sono svegliati presto e hanno svolto esercizi prima di pranzare, con un pastasciutta consumata già alle nove del mattino. È un appuntamento che si distingue dal solito, considerando gli orari abituali delle partite di calcio, e richiede un adattamento alle abitudini quotidiane, con la squadra che si prepara a scendere in campo in un orario insolito per una domenica.

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La sveglia, stavolta, suonerà presto. Altro che notti europee o posticipi da prime time: per una domenica, la Fiorentina dovrà vestirsi da "squadra del mattino" e prepararsi a scendere in campo quando molti tifosi saranno ancora davanti al primo caffè. La sfida contro la Juventus, fissata all’insolito orario delle 12, costringerà infatti i viola a una marcia d’avvicinamento diversa dal solito. Non è un record per la Serie A - il primato resta quel Roma-Verona del 13 ottobre 1957 giocato alle 10:30 all’Olimpico - ma resta comunque un orario atipico, specie per una gara tanto attesa e il cui programma definitivo è stato comunicato solo giovedì alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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