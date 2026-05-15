La giornata di una partita mattutina inizia con la sveglia e la colazione, seguita dal pranzo prima dell’impegno. A poco prima dell’ora della partita, il preparatore atletico organizza un richiamo atletico per preparare i giocatori. Ogni fase della preparazione viene pianificata per ottimizzare le condizioni fisiche e mentali degli atleti prima dell’inizio della gara alle 12.

Giocare a mezzogiorno non è come giocare nel pomeriggio. I tempi si comprimono, il caldo pesa già dal riscaldamento, e ogni scelta alimentare o di recupero fatta nelle ore precedenti può incidere sulla prestazione in modo decisivo. È una situazione che tanto nel calcio professionistico quanto nei campi di provincia si presenta più spesso di quanto si pensi, e che richiede una gestione precisa dalla sera prima fino al fischio d'inizio. Ne abbiamo parlato con il dottor Cristian Cassioli, allenatore UEFA B ed ex preparatore atletico con esperienza pluriennale in Serie C, che ha accompagnato squadre e singoli giocatori attraverso questo tipo di impegni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sveglia, colazione, pranzo, richiamo atletico: come si prepara una partita alle 12

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