Scott Schuman The Sartorialist | Sveglia alle 6 tre caffè e palestra E ho fatto anche wrestling

Il noto fotografo di street style ha condiviso la sua routine quotidiana, che inizia alle 6 del mattino con tre caffè e una sessione in palestra. Ha anche riferito di aver praticato wrestling, attività che affianca agli impegni tra le spiagge italiane e altri luoghi frequentati per il suo lavoro. La sua giornata si svolge tra scatti, allenamenti e spostamenti, senza interruzioni.

La sua vita cambia radicalmente quando, stanco di lavorare in ufficio (settore marketing per diverse case di moda), decide seguire la sua passione, ovvero la fotografia. Scott Schuman inizia così a catturare per le strade di New York e altre metropoli la gente comune che attira il suo sguardo per lo stile originale e personale. Nel 2005 nasce The Sartorialist (oggi su Instagram ha un seguito di 1,2 milioni di followers), un blog che si concentra sulla fotografia street style, letto da oltre 3 milioni di utenti al mese. Lo abbiamo incontrato in un locale di Milano, dove ci ha raccontato il suo lato meno noto, ovvero quello sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scott Schuman, The Sartorialist: "Sveglia alle 6, tre caffè e palestra. E ho fatto anche wrestling" Articoli correlati Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: “Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L’ho saputo dal video di BigMama”Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa e racconta così il suo rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a... Leggi anche: Gigliola Cinquetti: "Ho fatto pace con Non ho l'età. Mi ero montata la testa? Sì, ma anche adesso è così" Approfondimenti e contenuti su Scott Schuman Scott Schuman, The Sartorialist: «La vera passerella è sempre la strada»«I modelli sulle riviste? Sono una finzione!». Scott Schuman, 51 anni, meglio noto come The Sartorialist, ne ha avuta la certezza quando si è trasferito dal nativo stato dell'Indiana a New York, dove ... ilmessaggero.it C’era una volta lo street style. Intervista a Scott Schuman di The SartorialistTra fashion week in formato digitale e occasioni di vita sociale ridotte al minimo, la fotografia di moda street style, accusata di aver perso da tempo la sua autenticità, sta attraversando una fase ... vogue.it