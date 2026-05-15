Mario Balotelli chi è la nuova fidanzata Angelica Moccia

Mario Balotelli ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Angelica Moccia. La coppia è apparsa insieme su Instagram, dove lei ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, foto poi ricondivisa dal calciatore. Non sono stati forniti dettagli su quando siano iniziati i loro rapporti o altri aspetti della loro relazione. La condivisione pubblica avviene a pochi giorni da notizie che indicano l'inizio della loro frequentazione.

Mario Balotelli ha deciso di rendere pubblica la sua relazione con Angelica Moccia. Il calciatore e la sua nuova fidanzata sono comparsi insieme sui social in una foto pubblicata da lei su Instagram e poi ricondivisa anche da lui. Uno scatto di coppia che ha subito attirato l’attenzione dei fan dell’ex punta italiana, la cui vita amorosa è da sempre al centro della cronaca rosa, poiché segna la prima uscita pubblica dei due. La storia, secondo quanto emerso, non sarebbe nata nelle ultime ore. Balotelli e Moccia sarebbero legati da qualche tempo ma solo adesso hanno scelto di mostrarsi insieme. Un gesto semplice che arriva senza annunci ufficiali o frasi ad effetto, ma che è più che sufficiente per accendere la curiosità: chi è Angelica, la donna accanto a Mario Balotelli? Chi è Angelica Moccia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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