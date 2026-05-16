La nuova Promozione Nocera | Il campionato sarà di alto livello

Nel campionato di Promozione, si prevede un torneo di alto livello con alcune squadre candidate a contendere il titolo. Tra queste, l'Azzurra Mariner e forse la Civitanovese vengono indicate come le formazioni da tenere d’occhio. La stagione si apre con aspettative di competizioni intense e partite che potrebbero riservare sorprese per gli appassionati di calcio locale. Le prime settimane saranno decisive per capire meglio quali squadre si imporranno nel corso del campionato.

"Azzurra Mariner e forse Civitanovese saranno le squadre da battere in Promozione ". L’esperto allenatore Francesco Nocera si proietta alla prossima stagione che si preannuncia molto interessante perché potrebbe esserci anche l’Azzurra Colli qualora non dovesse vincere lo spareggio con il Fano per salire in Eccellenza in programma alle 16.30 di domani sul neutro di Montegranaro. "Però da quanto leggo e si vocifera la Civitanovese potrebbe unirsi con il Montegranaro e così non sarebbe ai nastri di partenza della nuova Promozione". I primi passi dell’Azzurra Mariner la dicono lunga sugli obiettivi. "Hanno preso Palladini (fino a poco tempo fa alla Samb) come allenatore e questo significa che la dirigenza sta programmando il salto di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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