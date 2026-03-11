Il Murcia si prepara a una partita di alto livello contro una squadra che rappresenta uno dei club più competitivi d’Europa. I giocatori si sono allenati duramente per tutta la stagione, consapevoli dell’importanza di questa sfida. Per affrontare avversari di questa portata, sarà fondamentale mettere in campo la migliore formazione disponibile. La partita si gioca in un contesto di grande attenzione e aspettative.

Ci si allena una stagione intera per affrontare sfide come questa. Per mettersi alla prova con chi - sulla carta - è meglio di te, con chi gioca nel campionato più competitivo d’Europa. E lo si fa anche per tenere alto il nome della propria città in giro per il mondo. Alle 20 al PalaBigi arriva l’ Ucam Murcia per la gara di andata dei quarti di finale di Fiba Europe Cup. La cosiddetta ‘coppetta’, tanto bistrattata dai tifosi più miopi, stasera regalerà ai veri appassionati di pallacanestro un’occasione imperdibile di respirare l’aria del basket che conta. È lecito aspettarsi un PalaBigi carico di entusiasmo e quasi pieno, visto che il club... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Con il Murcia è sfida di alto livello. Servirà la migliore Una Hotels

