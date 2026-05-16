La miglior porchetta nasce nel Lazio? In Marca trevigiana sostengono di no
Recentemente si è acceso un dibattito sulla provenienza della migliore porchetta, con alcuni sostenitori che affermano che questa specialità abbia radici nel Lazio. Tuttavia, nella Marca trevigiana, ci sono voci che contestano questa teoria e rivendicano un’origine diversa. La zona intorno a Treviso, conosciuta per altri prodotti come il prosecco, il radicchio e il tiramisù, si dichiara anche portatrice di tradizioni culinarie proprie, tra cui la preparazione dello “spiedo” di carne, che alcuni attribuiscono a Brescia.
Ora la sfida è duplice, ovvero non solo salvaguardia della memoria ma anche trasmissione delle proprie radici alle nuove generazioni, dove il rischio di omologazione legato a una globalizzazione passiva rischia di far perdere la propria identità, il tutto non inteso come sciovinismo sovranista, ma come scambio reciproco con altre culture, qual è poi la realtà stessa della cucina italiana, laddove alcuni suoi piatti identitari, come ad esempio la pasta al pomodoro, hanno le singole radici nate altrove. Il pomodoro dalle Americhe e la pasta essiccata è tradizione araba a sua volta di origine persiana. Tra le varie sezioni dei patrimoni Unesco vi è anche quello di Città creative per la gastronomia. 🔗 Leggi su Laverita.info
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