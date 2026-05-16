La miglior porchetta nasce nel Lazio? In Marca trevigiana sostengono di no

Recentemente si è acceso un dibattito sulla provenienza della migliore porchetta, con alcuni sostenitori che affermano che questa specialità abbia radici nel Lazio. Tuttavia, nella Marca trevigiana, ci sono voci che contestano questa teoria e rivendicano un’origine diversa. La zona intorno a Treviso, conosciuta per altri prodotti come il prosecco, il radicchio e il tiramisù, si dichiara anche portatrice di tradizioni culinarie proprie, tra cui la preparazione dello “spiedo” di carne, che alcuni attribuiscono a Brescia.

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