Russo marca la distanza sul ponte dello Stretto | Centrodestra e De Luca con Basile lo sostengono noi no

Il rappresentante di un movimento politico ha dichiarato di essere contrario alla candidatura di Basile per il ponte dello Stretto, mentre il centrodestra e il governatore della regione lo sostengono. Recentemente, la Ragioneria Generale dello Stato ha vietato gli extracosti e ha imposto un rinvio al Consiglio dei Ministri, seguendo i pesanti rilievi della Corte dei Conti che hanno bloccato l’opera.