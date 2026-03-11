Russo marca la distanza sul ponte dello Stretto | Centrodestra e De Luca con Basile lo sostengono noi no
Il rappresentante di un movimento politico ha dichiarato di essere contrario alla candidatura di Basile per il ponte dello Stretto, mentre il centrodestra e il governatore della regione lo sostengono. Recentemente, la Ragioneria Generale dello Stato ha vietato gli extracosti e ha imposto un rinvio al Consiglio dei Ministri, seguendo i pesanti rilievi della Corte dei Conti che hanno bloccato l’opera.
“Ennesimo colpo mortale inferto al Ponte. Dopo i pesantissimi rilievi della Corte dei Conti che hanno bloccato l’opera, arriva un nuovo stop dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha vietato gli extracosti e imposto un rinvio al Consiglio dei Ministri.Ormai anche il Ministro Salvini ha smesso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Russo marca la distanza sul ponte dello Stretto: "Centrodestra e De Luca con Scurria lo sostengono, noi no"
Leggi anche: Ponte, la Russo: "Centrodestra e De Luca Basile lo sostengono: per noi non è sostenibile"