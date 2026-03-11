Russo marca la distanza sul ponte dello Stretto | Centrodestra e De Luca con Scurria lo sostengono noi no
Sul ponte dello Stretto, Russo ha dichiarato che il centrodestra e il governatore della regione sostengono l’intervento con Scurria, mentre il suo gruppo si oppone. Nel frattempo, la Corte dei Conti ha già bloccato i lavori a causa di rilievi finanziari, e ora la Ragioneria Generale dello Stato ha vietato ulteriori spese e chiesto un rinvio al Consiglio dei Ministri.
“Ennesimo colpo mortale inferto al Ponte. Dopo i pesantissimi rilievi della Corte dei Conti che hanno bloccato l’opera, arriva un nuovo stop dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha vietato gli extracosti e imposto un rinvio al Consiglio dei Ministri.Ormai anche il Ministro Salvini ha smesso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Ponte, la Russo: "Centrodestra e De Luca Basile lo sostengono: per noi non è sostenibile"
Leggi anche: Ponte, Russo: "Centrodestra e De Luca-Basile lo sostengono: per noi non è sostenibile"