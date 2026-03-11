Russo marca la distanza sul ponte dello Stretto | Centrodestra e De Luca con Scurria lo sostengono noi no

Sul ponte dello Stretto, Russo ha dichiarato che il centrodestra e il governatore della regione sostengono l’intervento con Scurria, mentre il suo gruppo si oppone. Nel frattempo, la Corte dei Conti ha già bloccato i lavori a causa di rilievi finanziari, e ora la Ragioneria Generale dello Stato ha vietato ulteriori spese e chiesto un rinvio al Consiglio dei Ministri.