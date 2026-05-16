La mappa Tirano ViaggiaPiccoli Pensata dai bimbi per i coetanei

Una nuova mappa intitolata “Tirano ViaggiaPiccoli” è stata creata dai bambini per i loro coetanei. A differenza delle guide turistiche tradizionali, questa mappa offre una visione diversa, pensata direttamente dai più giovani. È stata progettata per aiutare i bambini a scoprire i luoghi di Tirano in modo più semplice e divertente. La mappa si concentra sugli spazi e le attività adatte ai bambini, rendendo più accessibile la visita alla città per le famiglie con figli.

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