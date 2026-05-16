La mappa Tirano ViaggiaPiccoli Pensata dai bimbi per i coetanei
Una nuova mappa intitolata “Tirano ViaggiaPiccoli” è stata creata dai bambini per i loro coetanei. A differenza delle guide turistiche tradizionali, questa mappa offre una visione diversa, pensata direttamente dai più giovani. È stata progettata per aiutare i bambini a scoprire i luoghi di Tirano in modo più semplice e divertente. La mappa si concentra sugli spazi e le attività adatte ai bambini, rendendo più accessibile la visita alla città per le famiglie con figli.
TIRANO Le guide "normali" spiegano che cosa vedere, questa è, invece, una mappa che trasforma la visita in un gioco intelligente dove la città racconta, dove le storie - 7 QR code permettono di accedere a mini podcast pensati per accompagnare il tour - aiutano a creare connessioni, a ricordare meglio i luoghi. Si tratta della nuova mappa " Tirano ViaggiaPiccoli ", prodotto editoriale di qualità "pensato dai bambini per i bambini", nella fattispecie i "classe 2015" di Tirano supportati anche dai propri genitori che non solo hanno raccontato solo i luoghi, ma hanno scelto anche di dare spazio anche ai personaggi e alle tradizioni che rendono unica la propria città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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