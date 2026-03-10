Minorenne bullizzato dai coetanei per 16 ore a Torino messa alla prova per l’indagata | programma rieducativo e nessuna condanna

Una minorenne di 16 anni è stata accusata di aver bullizzato un coetaneo invalido durante la notte di Halloween 2025, tra Torino e Moncalieri, in un episodio durato circa 16 ore. La ragazza, coinvolta nel procedimento, ha ottenuto la possibilità di accedere alla messa alla prova, un programma che prevede un percorso rieducativo senza che venga emessa una condanna.

La 16enne indagata per le vessazioni a un coetaneo invalido la notte di Halloween 2025, tra Torino e Moncalieri, può accedere alla messa alla prova. Lo ha stabilito il tribunale dei minorenni di Torino, nei giorni scorsi, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Roberto Capra, a cui la procura dei minori non si è opposta. In questo modo, la posizione della ragazzina è stata stralciata dal processo che riguarda gli altri due minorenni indagati, entrambi maschi, che torneranno davanti al giudice ad aprile. Loro sono accusati di violenza sessuale di gruppo (per cui è esclusa la possibilità di messa alla prova), violenza privata e sequestro di persona. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

