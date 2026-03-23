. La rissa La rissa è esplosa a notte fonda in Corso Umberto I, tra le strade più centrali, eleganti e frequentate di Caivano, il comune ormai famoso per il decreto Meloni contro il disagio giovanile e la criminalità tanto quanto per la fiction Rai con Luisa Ranieri "La preside", dedicato alla storia vera di Eugenia Carfora e alla sua lotta per recuperare i giovanissimi alla scuola. Ad affrontarsi una ventina di giovani, in una violenta rissa. Pugni, ceffoni, calci, fino a quando un 22enne incensurato di Viareggio non ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a sferrare fendenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 22enne incensurato di Viareggio accoltella due coetanei in megarissa di 20 persone a Caivano (Na), arrestato dai carabinieri

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