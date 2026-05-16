La mappa dei tumori a Napoli i quartieri dove ci si ammala di più | dati 2010-22 Asl 1 Centro per Distretto Sanitario
L'Asl Napoli 1 Centro ha reso pubblici i dati sui tumori nella città, analizzando il periodo dal 2010 al 2022. I numeri sono stati raccolti e suddivisi per i diversi Distretti Sanitari, offrendo una panoramica dettagliata sulla diffusione delle malattie tumorali nei vari quartieri di Napoli. Questa mappa epidemiologica permette di individuare le zone con incidenze più alte, fornendo così un quadro aggiornato della situazione sanitaria locale.
L'Asl Napoli 1 Centro ha pubblicato i dati epidemiologici disaggreati del registro tumori per il periodo 2010-22 divisi per Distretti Sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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