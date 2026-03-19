A Bibbiena, uno sport dedicato ai bambini con disabilità promuove la libertà e l’inclusione attraverso progetti specifici. Un’azienda locale investe risorse e attenzione per creare opportunità sportive rivolte ai più piccoli, coinvolgendo le scuole e le associazioni del territorio. Le iniziative sono rivolte a favorire la partecipazione e l’autonomia dei bambini con disabilità, offrendo loro occasioni di svago e socializzazione.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Un’azienda molto radicata sul territorio che investe sui bambini e i loro sogni; una società sportiva che nel tempo ha sostenuto progetti di sport per ragazzi con disabilità; un’amministrazione che ha investito su percorsi di inclusione e sport, attivando collaborazioni di valore. L’azienda Miniconf, ASD Bibbiena Nuoto e Comune di Bibbiena hanno reso possibile, anche quest’anno, un progetto di sport e inclusione presso la piscina comunale di Bibbiena organizzando insieme le manifestazioni come Insieme.sportivamente e Sport tra i banchi, che hanno coinvolto complessivamente più di 200 ragazzi e ragazze di tutte le scuole del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bibbiena: lo sport diventa mezzo di libertà e inclusione grazie a progetti rivolti ai bambini con disabilità

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