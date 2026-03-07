Marco Belinelli | Dopo l' addio allo basket mi godo la famiglia e le mie due figlie Il legame con le mie radici mi ha dato la forza di combattere anche in NBA

Dopo aver lasciato il basket, Marco Belinelli si dedica alla famiglia e alle sue due figlie. Nel documentario The Basketball Dream, che sarà nelle sale il 16, 17 e 18 marzo, si ripercorrono le tappe della sua carriera, evidenziando il suo successo come l’unico cestista italiano a conquistare un titolo professionistico in NBA. La pellicola presenta immagini e interviste che raccontano il suo percorso e le sue esperienze.

In mezzo c’è tanta roba. Soprattutto il lavoro, la determinazione, la forza di non mollare mai, la passione, la voglia di vincere e il mito di Michael Jordan. Tutto è partito dal campetto del paese, dalle giovanili della Virtus, poi a 16 anni l’esordio in serie A e quel primo canestro da tre. Una misura che diventa il tiro di Marco Belinelli (nel 2014 diventa il miglior tiratore da tre punti nell’All Star Game dell’NBA). Nel 2005 conquista il primo titolo con la Fortitudo. Poi bussa a casa di Marco l’NBA. Il passaggio non è affatto semplice. Belinelli gioca pochissimo a San Francisco e a Toronto. Stringe i denti. È frustrato, ma ha il fuoco dentro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Esce The Basketball Dream, il docu film su Marco Belinelli. «L'Nba un sogno, dico ai ragazzi di non avere fretta»Un ritratto intimo e autentico dell’unico giocatore italiano ad aver vinto un titolo NBA. The Basketball Dream - Marco ... msn.com

Marco Belinelli dice addio al basket a 39 anni: «Non è facile ma è il momento». È l'unico italiano ad aver vinto il titolo NBAMarco Belinelli, il primo (e finora unico) italiano a vincere il titolo NBA, una carriera anche al servizio della Nazionale azzurra, annuncia il suo ritiro dalla pallacanestro all'età di 39 anni. La ... corriereadriatico.it

