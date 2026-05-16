La Juvecaserta cade a Montecatini la serie si decide al PalaPiccolo

Da casertanews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juvecaserta ha perso l’incontro a Montecatini e ora la serie si decide nella partita successiva. La semifinale playoff contro Orzinuovi si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:30 al PalaPiccolo di Caserta. La squadra avrà un’ultima possibilità di qualificarsi, dopo questa sconfitta. La gara decisiva sarà l’ultima della serie e si svolgerà nel palazzetto di casa. La partita è attesa con attenzione dai tifosi che seguono il torneo.

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La semifinale playoff con Orzinuovi la Paperdi Juvecaserta dovrà conquistarsela lunedì prossimo, 18 maggio, nella quinta e decisiva gara in programma alle 20:30 al palaPiccolo di Caserta. La formazione bianconera non è riuscita a concedere il bis sul campo del palaterme, dove il quintetto locale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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