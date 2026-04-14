Juvecaserta si scrive un' altra pagina di storia | al PalaPiccolo c' è la sfida con la capolista Virtus Roma
Domani sera alle 20:30 al PalaPiccolo di Caserta si terrà la partita tra la Paperdi Juvecaserta e la capolista Virtus Roma. La squadra locale, reduce da una vittoria contro la Benacquista Latina, affronta questa sfida in un palazzetto già tutto esaurito da una settimana. La partita si preannuncia di alto livello e rappresenta un momento importante per la squadra casertana.
Altri quaranta minuti ad alto livello per la Paperdi Juvecaserta reduce dall’importante successo conseguito sul campo della Benacquista Latina: domani sera, mercoledì, alle 20:30, al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro di Caserta, sold-out già da una settimana, andrà in scena il confronto tra il.🔗 Leggi su Casertanews.it
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