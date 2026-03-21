La Juvecaserta torna a giocare al PalaPiccolo dopo aver partecipato alle Final Four di Coppa Italia. La squadra affronta una sfida contro Faenza nel campionato di Serie B Nazionale. La partita rappresenta un’occasione per la squadra di cercare di rilanciarsi e tornare a ottenere risultati positivi. Il match si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti Chiusa la parentesi delle Final Four di Coppa Italia, riparte il campionato di Serie B Nazionale e la Paperdì Juvecaserta 2021 ritrova finalmente il parquet di casa. Dopo un mese di assenza, i bianconeri torneranno al PalaPiccolo domani, domenica alle ore 18:00, per affrontare la Tema Sinergie Faenza nella gara valida per la trentaduesima giornata, tredicesima di ritorno. Di fronte ci sarà una squadra solida e ambiziosa: i romagnoli, con 15 vittorie e 14 sconfitte, occupano l’ottavo posto in classifica e sono in piena corsa per migliorare il proprio piazzamento in vista dei play-in. Tra gli ospiti anche un ex ben conosciuto dal pubblico casertano, Raffaele Romano, protagonista nelle ultime tre stagioni in maglia bianconera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Juvecaserta, si torna al PalaPiccolo: sfida a Faenza per rilanciarsi

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AL CHIOSCO DELLO STADIO sono in vendita i biglietti per la gara che la Paperdi Juvecaserta 2021 disputerà al palaPiccolo domenica 22 marzo con la Tema Sinergie Faenza (ore 18:00), valida per la tredicesima giornata di ritorno del campionato d facebook