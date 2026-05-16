La Juve Stabia si gioca la Serie A nei playoff ma il futuro è incerto | un altro colpo al calcio italiano

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio sta affrontando una fase decisiva per la promozione in Serie A, con i playoff in corso. Tuttavia, il club si trova davanti a dubbi riguardo al proprio futuro societario, mentre si trova a competere per un obiettivo importante. La situazione riflette le difficoltà che attraversa il calcio italiano, caratterizzato da incertezze e problemi organizzativi che coinvolgono anche club in corsa per il massimo campionato. La conclusione della stagione potrebbe portare a sviluppi rilevanti per il futuro della società.

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La Juve Stabia in piena corsa per la promozione in Serie A, ma il futuro societario è incerto. Perfetta metafora di un calcio italiano in balia di sé stesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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