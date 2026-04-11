Il Cesena affronta la Juve Stabia in trasferta e chiude il primo tempo in parità, ma nella ripresa subisce due gol che determinano la sconfitta. La squadra locale si aggiudica così i tre punti, allontanandosi nella classifica e mettendo a rischio la partecipazione ai playoff. La partita si conclude con il risultato di 2-0 per la squadra di casa.

Cesena, 11 aprile 2026 – Il Cesena torna da Castellamare, tana della Juve Stabia, con un 2-0 sul groppone, maturato tutto in un secondo tempo mal giocato dai bianconeri, dopo una prima metà di gara, invece, in cui si sono fatti preferire. Ashley Cole mantiene praticamente la stessa ossatura: l’unico cambio rispetto al SudTirol è sulla fascia, con Frabotta che prende il posto di Corazza. Per il resto, gli effettivi rimangono gli stessi, con i dubbi a centrocampo che Cole ha risolto tenendo Castagnetti e Francesconi in panchina e il duo Bastoni-Bisoli a guidare il centrocampo. A guidare il match Mariasole Ferrieri Caputi, appena eletta miglior arbitro donna del mondo e che ha appena tre direzioni nelle ultime due serie A.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena gioca un tempo, la Juve Stabia vince e si allontana. Playoff a rischio

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