La Haine all’Integrazione Film Festival il cult che affronta diseguaglianze ancora irrisolte

Durante l’Integrazione Film Festival a Bergamo è stato proiettato “La Haine”, un film in bianco e nero che, nonostante siano passati più di trent’anni dalla sua realizzazione, tratta ancora temi attuali come la segregazione spaziale e culturale e le disuguaglianze sociali. Il film si distingue per una forte componente estetica e per le dinamiche rappresentate che, secondo quanto riferito, rimangono attuali. La proiezione ha coinvolto il pubblico presente, che ha potuto riflettere sui problemi ancora irrisolti nelle società contemporanee.

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Bergamo. Un film con una forza formale ancora intatta, un bianco e nero “astratto” che si poggia su dinamiche ancora attuali, dopo più di trent’anni, come l’ingiustizia spaziale, la segregazione spaziale e quella culturale. “La Haine – L’odio” di Mathieu Kassovitz accompagna idealmente la serata di premiazione della ventesima edizione dell’Integrazione Film Festival, nella giornata conclusiva di sabato 16 maggio (Auditorium CULT!, ore 18), con talk in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e, in particolare, del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e Lingue, letterature e culture straniere. Protagonisti sono Vinz, Hubert e Saïd, tre ragazzi che si aggirano per la periferia, affrontando scontri, tensioni e momenti di riflessione, fino ad un finale drammatico, nel confronto tra i protagonisti e la polizia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Integrazione Film Festival: il cinema di sguardi, parole e identità Leggi anche: Integrazione Film Festival, inaugurazione sold out per la 20esima edizione-Foto/Video La Haine, all’Integrazione Film Festival il cult che affronta diseguaglianze ancora irrisolteSabato 16 maggio all’Auditorium CULT!, nella serata conclusiva del festival, la presentazione del film di Kassovitz, in collaborazione con l’Università: dopo trent’anni, il suo bianco e nero propone ... bergamonews.it Integrazione Film Festival, corti e documentari raccontano le identità contemporaneeÈ iniziata la ventesima edizione dell’Integrazione Film Festival che si concluderà sabato 16 maggio con la serata dedicata alle premiazioni. Il festival internazionale è dedicato ai cortometraggi e ai ... bergamonews.it