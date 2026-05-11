Integrazione Film Festival | il cinema di sguardi parole e identità

Il 12 maggio si apre la ventesima edizione dell’Integrazione Film Festival, con la direzione artistica di Bousso. La rassegna prevede oltre 30 eventi tra proiezioni di film e incontri con registi e attori. La manifestazione si concentra sul racconto di sguardi, parole e identità attraverso il cinema. Durante la settimana si susseguiranno varie attività dedicate alla promozione di tematiche legate all’integrazione e alla diversità culturale.

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LA RASSEGNA. Integrazione Film Festival. Il 12 maggio viene inaugurata la ventesima edizione con la direzione artistica di Bousso Oltre 30 eventi fra proiezioni e incontri con registi e attori. Si apre con «Porte Bagage» e l’installazione di Mosa One. Musa (Mahjoub Benmoussa) l’anziano padre di una famiglia di origine marocchina che vive nei Paesi bassi è nelle fasi iniziali della demenza e bisognoso di cure frequenti, decide così di voler tornare a vivere in Marocco. Siccome non vuole viaggiare in aereo la figlia Noor, i suoi due fratelli e suo nipote intraprendono il lungo viaggio attraverso l’Europa a bordo di un pulmino. Inizia così...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Integrazione Film Festival: il cinema di sguardi, parole e identità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sguardi nuovi sulla realtà con i corti di «Integrazione Film Festival» ScreenWorld e BadTaste media partner del Goga Film Festival, il cinema dei nuovi sguardiDal 10 al 12 aprile, nella cornice del Circolo Culturale Zalib a Trastevere, torna il Goga FilmFestival con la sua seconda edizione: tre giorni di... Argomenti più discussi: Integrazione Film Festival: il cinema di sguardi, parole e identità; Sguardi nuovi sulla realtà con i corti di Integrazione Film Festival; The Ashes of Moria, a IFF il documentario sul dramma del più grande campo profughi europeo; Menzione Speciale al Sea Film Festival al documentario Nella, storia di una rinascita. Integrazione Film Festival. Il 12 maggio viene inaugurata la ventesima edizione con la direzione artistica di Bousso Oltre 30 eventi fra proiezioni e incontri con registi e attori. Si apre con Porte Bagage e l’installazione di Mosa One. x.com