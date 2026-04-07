Una dichiarazione di Donald Trump mette in evidenza la fragilità della sicurezza nazionale, sottolineando come un attacco possa essere sferrato in una sola notte. Nel documento di dieci punti presentato da Teheran, si proponeva un protocollo per riaprire lo stretto di Hormuz, prevedendo anche la sospensione delle sanzioni e la fine della guerra. La discussione si concentra sulla vulnerabilità delle frontiere e sulla rapidità con cui possono verificarsi eventi decisivi.

"L'intero Paese può esser preso in una notte. E quella notte può essere domani". Donald Trump liquida così il documento in dieci punti con cui Teheran proponeva un complesso protocollo per la riapertura di Hormuz accompagnato dallo stop alle sanzioni e dalla fine permanente della guerra. Un passo "grande, ma insufficiente" per il presidente Usa che riconferma così l'ultimatum in scadenza stanotte. In tutto ciò il vero tallone d'Achille del Presidente Usa e la vera "arma letale" dell'Iran resta però lo scorrere del tempo. Ovvero i giorni e le settimane che separano la Casa Bianca dalla fine del conflitto. Una parentesi che per Trump rischia di rivelarsi tanto nefasta quanto la perdita dell'energia elettrica, dei ponti e delle strade per l'Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra ormai è asimmetrica. La vera arma il "fattore tempo"

Dal Mar Nero a Hormuz, la guerra asimmetrica delle mineL’Iran minaccia lo Stretto, e l'Ucraina offre competenze e mezzi per proteggere le rotte globali.

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Temi più discussi: Trump è finito nella trappola della guerra. E non sa dire perché ci si è infilato; Guerra Iran, colloqui in Pakistan: Media: Si vagliano proposte per riapertura Hormuz; Il Punto – La normalizzazione della guerra - Unimondo; Perché la guerra all’Iran? Quattro possibili spiegazioni.

La guerra ormai va oltre il Golfo: l'esercito israeliano è entrato in LibanoProseguono i raid contro i simboli del regime. Teheran colpisce obiettivi in Arabia, Qatar e Bahrein: Riad e Abu Dhabi pronte a rispondere. E Londra ... avvenire.it

Beirut: il campo da calcio si trasforma in un centro di aiuti per gli sfollatiSesto. Il quadro complessivo è una contraddizione strategica aperta. Gli Usa vogliono chiudere la guerra rapidamente, ma continuano ad espandere il teatro operativo. L’Iran può resistere ma non può vi ... lastampa.it

Continua la mattanza di alberi in tutta la città, è ormai stata dichiarata guerra aperta a tutti gli alberi cittadini. Tantissimi messaggi ricevuti da ogni parte della città, qui ad esempio, stanno tagliando 3 pini che erano li da oltre 40anni, e siamo in corso Italia press - facebook.com facebook

Trump ormai, con continuità, annuncia crimini di guerra (l’Iran non avrà più ponti e centrali elettriche). Sono gli effetti del metodo Gaza ormai non solo la guerra è stata normalizzata, le barbarie sono diventate cose di cui vantarsi, non da nascondere x.com