Secondo alcune fonti dell’Amministrazione americana, ieri alla Cbs, l’intelligence valuta che l’Iran abbia posizionato almeno una dozzina di mine nello Stretto di Hormuz. La zona, strategicamente importante, è stata interessata da questa attività militare. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni tra le due parti, con il rischio di escalation nel traffico marittimo e nelle relazioni internazionali.

L’Iran minaccia lo Stretto, e l'Ucraina offre competenze e mezzi per proteggere le rotte globali. Parla Dmytro Pletenchuk, portavoce delle Forze navali di Kyiv Ieri alla Cbs alcune fonti dell’Amministrazione americana hanno riferito che, secondo le attuali valutazioni dell’intelligence, l’Iran avrebbe piazzato nello Stretto di Hormuz almeno “una dozzina” di mine cosiddette a ventosa di tipo Maham 3 e Maham 7, di fabbricazione iraniana. Le tattiche della guerra asimmetrica iraniana sono simili a quelle della Russia di Putin, e i due teatri sono sempre più connessi. Se nei cieli il terrorismo si basa sui droni usati come arma a basso costo, in acqua quella funzione la svolgono le mine antinave. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dal Mar Nero a Hormuz, la guerra asimmetrica delle mine

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