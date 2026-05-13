Case popolari a Milano un dipendente Aler | Pochi alloggi a bando per darne il meno possibile agli indigenti

Un dipendente di un ente di edilizia residenziale pubblica ha dichiarato a Fanpage.it che nel capoluogo lombardo ci sono pochi alloggi disponibili tramite i bandi di assegnazione, e che spesso vengono destinati al ceto medio invece che alle fasce più indigenti. Questa testimonianza rivela una gestione delle case popolari che, secondo l’intervista, privilegia le esigenze di altre categorie rispetto alle persone in condizioni di reale bisogno.

La voragine grande ente di edilizia residenziale pubblica raccontata a Fanpage.it da un insider: "Per sopravvivere diamo le case dei poveri al ceto medio".🔗 Leggi su Fanpage.it

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